"홍콩 민주화를 위해"…학생 모임 서울대서 침묵행진

이들은 홍콩 시위 때 즐겨 불리는 노래 '홍콩에 영광을'(Glory to Hong Kong)의 한국어판인 '영광이 다시 오길'이 울려퍼지는 가운데 발걸음을 옮겼다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.