호반건설, 대한적십자사에 5억원 기부

[아시아경제 이춘희 기자] 호반건설은 11일 대한적십자사 법인단체 고액 기부모임인 'RCSV(Red Cross Creating Shared Value)' 가입식을 갖고 5억원을 기부했다고 이날 밝혔다.

