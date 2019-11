[아시아경제 온라인이슈팀]

제시 인스타그램

제시는 지난 7일 개인 인스타그램에 "All you little kiddies run along"이라는 글과 함께 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 제시는 카메라를 응시하며 당당한 포즈를 취하고 있다. 특히 또렷한 이목구비와 우월한 몸매가 눈길을 끈다.

이를 본 네티즌들은 "진짜 동안이야", "언니 멋져요", "여왕같아요" 등 다양한 댓글을 남겼다.

한편 제시는 지난 1일 싱글 앨범 '후댓비(Who Dat B)'를 발매하며 컴백했다.

