신생아 머리골절 학대 혐의 산부인과 간호사·병원장 입건

경찰 조사결과 A 병원의 CCTV에는 C 양이 무호흡 증세를 보이기 전 일부 시간의 영상이 남아 있지 않은 것으로 조사됐다.

C 양은 이후 무호흡 증세를 보여 대학병원으로 긴급 이송됐으며 두개골 골절로 인한 뇌출혈 진단을 받았다. 또 현재 뇌 손상 등으로 의식불명 상태인 것으로 전해졌다.

또 같은 달 18일과 19일에도 C 양을 부주의하게 옮기거나 수건으로 툭 치는 장면이 담긴 것으로 알려졌다.

C 양의 부모가 확보한 폐쇄회로(CC)TV에 따르면 지난 10월20일 새벽 1시께 B 씨가 혼자 신생아실에서 근무하며 엎드린 C 양의 배를 양손으로 잡고 던지듯 아기 바구니에 내려놓는 장면이 확인됐다.

B 씨는 신생아실에서 근무하던 중 신생아 C 양을 학대한 혐의를 받는다.