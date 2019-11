월 300만원 받는 '모병제' 도입, '반대' 52.5% vs '찬성' 33.3%

[아시아경제 강나훔 기자] 최근 더불어민주당 싱크탱크 민주연구원이 도입 검토 중인 것으로 알려진 '모병제'에 대해 국민의 절반 이상이 반대한다는 여론조사 결과가 나왔다.

리얼미터는 CBS의 의뢰로 월급 300만 원가량을 제공하는 모병제 도입에 대한 국민여론을 조사한 결과 반대 응답이 52.5%로, 찬성 응답(33.3%)보다 19.2%포인트 높은 것으로 집계됐다고 11일 밝혔다. '모름·무응답'은 14.2%였다.

다만 이전 조사와 비교하면 찬성의견은 지속적으로 높아지고 있다. 2012년 8월 조사(김두관 당시 대선후보 모병제 공약)에서 15.5%, 2016년 9월 조사(남경필 전 경기지사 모병제 도입 주장)에서 27.0%로 각각 기록된 바 있다.

반면 반대 의견은 2012년 60.0%, 2016년 61.6%였으나 이번에 52.5%로 상당폭 감소했다.

세부적으로 보면 반대 응답은 지역별로 부산·울산·경남(반대 59.1% vs 찬성 28.4%)과 대구·경북(58.0% vs 32.4%), 서울(52.6% vs 36.9%), 경기·인천(50.6% vs 35.5%), 대전·세종·충청(49.0% vs 22.1%), 광주·전라(48.7% vs 37.9%)에서 다수였다.

연령별로는 60대 이상(63.0% vs 17.2%)과 50대(58.8% vs 28.2%), 20대(53.0% vs 30.1%)에서 반대 응답이 절반을 넘었다.

또 이념성향별로 보수층(75.4% vs 21.1%)과, 중도층(58.0% vs 27.7%)에서 지지정당별로 자유한국당 지지층(84.5% vs 7.6%)과 무당층(60.6% vs 18.5%)에서 대다수가 반대했다.

반면 찬성 응답은 30대(반대 39.7% vs 찬성 51.0%)와 40대(42.0% vs 48.4%), 진보층(27.1% vs 57.0%), 정의당(24.3% vs 73.5%)과 더불어민주당(25.9% vs 53.4%) 지지층에서 절반 이상이거나 다수였다.

이번 조사는 전국 19세 이상 성인 8655명에게 접촉해 최종 501명이 응답을 완료, 5.8%의 응답률을 기록했으며 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±4.4%포인트다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr





