헤일리 전 대사의 '외람된 말씀'…틸러슨·켈리 저격

10일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 헤일리 전 대사는 오는 12일 펴낼 회고록 '외람된 말씀(With All Due Respect)'라는 제목의 자서전에서 두 사림이 트럼프 대통령에 대해 "자신이 뭘 하는 지도 모른다"면서 비난했다고 주장했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.