10월 '점퍼·재킷류', '코트' 등 의류 관련 소비자상담 증가율 높아

상담 증가율 상위 품목으로는 점퍼·재킷류(116.3%), 코트(103.9%), 숙녀화(87.4%) 등이었다. 계절이 변함에 따라 의류 상담이 늘었다. 이들 품목 문의 내용으로는 온라인으로 구매한 뒤 배송지연, 미배송, 사이즈 착오로 인한 교환 및 환급, A/S 관련 문의 등이 있었다. 전년 동월 대비 증가율이 높은 품목은 '전기의류건조기(1735.5%)', '공연관람(132.4%)', '모바일정보이용서비스(63.4%)' 순이었다.

