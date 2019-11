아이넷방송 박준희회장 “2019년 한국시니어과학기술인협회 학술 대회 개최”

한국시니어과학기술인협회(KASSE) 과학기술정책분과 위원인 박준희회장은 KASSE가 부산ㆍ울산ㆍ경남ㆍ대전ㆍ충청 지부를 개설 1,000여명 이상의 회원을 가진 전국네트워크를 형성 시니어과학기술인 활동의 허브 역할과 함께 인공지능, 빅데이터, 사물인터넷 등 신기술이 등장하는 제4차 산업혁명시대에 한국시니어과학기술인협회가 기술 강국의 First Mover(선구자)로 발전 할 수 있도록 정책적 의견을 오늘 학술대회에서 논의 하였다.

아이넷방송 박준희회장은 2019년 11월 6일(수) 서울 동대문구 고등과학원 1호관 1503호에서 한국시니어과학기술인협회(KASSE)와 고등과학원이 공동주최한 “2019년 한국시니어과학기술협회 가을 학술대회”에 참석하여 학계, 연구계, 산업계, 정부, 언론계 등에서 은퇴한 최고의 시니어 과학기술인들이 4차 산업혁명시대에 한국이 기술 강국으로 First Mover가 되기 위한 과학기술 정책 방안에 대한 다양한 주제 발제에 대해 토론자들과 함께 다양한 의견을 개진하였다.