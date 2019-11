보성군 ‘달달한 음악으로의 초대 with 더원’ 공연

‘달달한 음악으로의 초대 with 더원’ 공연은 2019 한국문화예술회관연합회의‘방방곡곡 문화 공감 사업’ 민간예술단체 우수공연 프로그램 선정작으로 한국문화예술회관연합회가 주최하고, 보성군과 한국문화예술위원회가 주관하며, 문화체육관광부가 후원한다.

이번 공연에는 KBS ‘불후의 명곡’우승, MBC ‘복면가왕’에서 가왕으로 등극해 명품 보이스로 주목받고 있는 가수 더원이 출연해 ‘사랑아’, ‘You raise me up’ 외 다양한 곡을 부를 예정이다.

[아시아경제 호남취재본부 박용철 기자] 보성군 문화예술회관에서 오는 14일 오후 7시 30분 달달한 음악으로의 초대 with 더원’ 공연을 선보인다고 5일 밝혔다.