벨로코(Belloco) ‘제주이자카야’ 한식 최초 상해 레스토랑 어워드 대상 수상

상하이에서 가장 공신력 있는 F&B 어워드 중 하나인 ‘That’s Shanghai Food and Drink Award’ 에서 한식이 전체 대상을 받은 것은 최초이다.

상하이 대표 미디어 That ‘s Shanghai 매거진의 주최로 올해 17번째를 맞이한 F&B 어워드인 ‘That’s Shanghai Food and Drink Award’ 에서 벨로코 외식그룹 (대표: 배찬수) 의 ‘제주 이자카야’ 가 올해의 레스토랑 대상을 수상하였다.