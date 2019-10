인큐메이트, 베트남 현지 마케팅사업 본격화…CNC 그룹과 MOA 체결

1999년 설립된 CNC 그룹은 베트남의 Long Xuyen 초고층 아파트, 쇼핑몰, My Luong bridge 등 대규모 부동산 건축사업을 비롯해 정수기, 웨딩 및 레스토랑, 각종 투자, 커피시스템 등 5개 핵심분야 사업을 토대로 연 1,000억원 이상의 매출을 기록하고 있는 베트남 굴지의 기업이다.

