"내연녀되면 취직시켜줄께" 英BBC, 학점위한 성관계 거래 폭로

나이지리아와 가나 대학교수들의 학내 성폭력을 고발한 영국 BBC 다큐멘터리 '학점을 위한 성관계'(Sex for Grades)/사진=영국 BBC 유튜브 화면 캡처

앞서 지난 7일 영국 BBC는 '학점을 위한 성관계'(Sex for Grades)라는 다큐멘터리를 통해 아프리카 나이지리아와 가나 대학교수들의 부도덕함을 폭로했다.

나이지리아와 가나 대학교수들의 학내 성폭력을 고발한 영국 BBC 다큐멘터리 '학점을 위한 성관계'(Sex for Grades)/사진=영국 BBC 유튜브 화면 캡처