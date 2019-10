경찰, '대학병원 흉기 난동' 50대 구속영장 신청

다행히 B 씨와 C 씨 두 사람 모두 생명에 지장은 없는 것으로 전해졌다.

이 사건으로 B 씨는 A 씨가 휘두른 흉기를 붙잡던 중 손을 심하게 다쳤으며, 이를 말리던 C 씨도 흉기에 찔려 깊은 상처를 입고 병원에서 치료를 받는 것으로 알려졌다.

경찰에 따르면 A 씨는 전날 오전 10시30분께 해당 병원 진료실을 찾아가 과거 자신을 수술했던 40대 초반 남성 의사 B 씨와 석고기사 C 씨에게 자신이 소지하고 있던 과도를 휘두른 혐의를 받는다.