국내 최대 규모의 ‘해외 유학ㆍ이민박람회’ 코엑스, 벡스코 개최…25여개 국가 참가

특히 주목해야 할 점은, 주한유럽연합대표부와 함께 주최하는 ‘유럽연합교육박람회’와 AIEF(American International Education Foundation) 와 함께하는 ‘미국교육박람회’가 동시 개최된다는 것이다. 특히 Study in Europe Fair(이하 SiEF) 행사의 경우, 유럽의 학교와 고등교육기관 등이 직접 참여하여 유럽의 고등교육을 한국 학생들과 교육 관계자들에게 알리고 유럽 대학에서 공부할 기회를 홍보하기 위해 개최되며, 약 17여개의 회원국에서 대학 및 대학원, 고등교육 진흥기관, 대사관 등 총 54개 기관이 참여할 예정이다. 대사관?국가기구 및 학교 담당자와 1:1 상담을 하고, 각국 교육제도, 장학금 등을 소개하는 세미나가 진행된다는 점은 이 전시가 돋보이는 이유다. 뿐만 아니라, 유럽 각지에서 공부한 Alumni가 전시에 참여하기 때문에 보다 더 생생한 정보를 얻을 수 있다. 세미나는 각각 전시장 내부의 세미나룸에서 무료로 참여 가능하다.

