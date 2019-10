‘이 기업’이 면역항암제로 개발 중인 알로스타틴(TP6W11T)과 관련해 ‘항암 치료를 위한 화학요법과 펩타이드의 시너지적 결합(Synergistic combination of chemotherapy and peptide for treating cancer)’에 대한 미국 특허 출원을 완료했다고 21일 밝혔다.

‘이 기업’은 지난해 9월 투비소프트가 신약 연구개발을 위해 설립한 100% 자회사다. 알로스타틴은 초파리 유충에서 발견한 물질을 변형한 신약후보물질이다.

‘이 기업’의 연구진은 면역 활성화 효과가 확인된 펩타이드 약물을 이용해 항암, 항바이러스 등 다양한 적응증에 대한 연구를 진행해왔다. 그 중 췌장암 세포를 유래 조직과 동일한 조직에 이식한 모델인 동소이식(Orthotopic) 마우스 모델을 이용해 췌장암에서 기존 치료제에 비해 향상된 항암 효과를 확인했다.

▶▶ 펩타이드 항암 연구물질 관련 美특허 출원 대박! 지금 매수해야 할 ‘이 기업’무료확인 (클릭)

또한 펩타이드 후보 약물을 기존 항암제와 병용 효과를 확인한 결과 기존 항암제 단독군과 비교해 항암 효과에 대한 상승 효과(synergistic effect) 및 평균 생존 기간 연장 효과에 대한 유의적 결과를 확인했다. 이번 결과를 포함한 새로운 항암 치료법과 관련해 이달 미국 특허 출원을 완료했다.

이 관계자는 이어 “폐암, 유방암 등의 경우 다양한 표적치료제들이 개발돼 사용되고 있으나 췌장암의 경우 현재 사용 가능한 표적치료제는 없다”며 “비소세포폐암, 흑색종, 두경부암, 신장암 등 난치성 암에 대한 효과를 입증해 승인된 옵디보와 같이 3세대 항암제로 불리는 면역항암제의 경우에도 췌장암에 대해서는 효과를 입증하지 못했다”고 덧붙였다

▶▶ 지금이 매수타이밍! 저평가 바이오주‘이 기업’무료로 기업정보 확인하기(클릭)

한편, 시장조사기관 모도 인텔리전스에 따르면 글로벌 췌장암 치료, 진단 관련 시장 규모는 2015년 17억3000만달러(약 2조원)에서 연평균 13% 성장해 내년 31억8700만달러(약 3조7000억원) 규모에 이를 전망이다. 이어 의약품 시장조사기관 아이큐비아에 따르면 지난해 5대 면역항암제 옵디보, 키트루다, 여보이, 티쎈트릭, 임핀지의 글로벌 시장 규모는 총 105억달러(약 12조3700억원)에 달해 전년 약 60억달러(약 7조원) 규모에서 2배 가까이 증가했다. 국내 면역항암제 시장 규모는 지난해 1340억원으로 전년보다 400% 이상 급성장했다.

17년 업력의 메가스탁 애널리스트들은 항암치료제가 많이 있으나 신약에 대한 수요는 언제든 있기 마련이라고 밝히며 지금이 ‘이 기업’을 저렴하게 매수할 타이밍이라고 밝혔다.

‘이 기업’에 관한 정보는 아래 링크를 통해 무료로 확인해볼 수 있다.

☞ 주식 전문가에게 상한가 주식 무료로 받아보자 (클릭)

링크를 눌러 오늘의 추천주 수신신청을 하면 1) 매수가 2) 목표가 3) 손절가까지 한번에 받아 초보투자자, 직장인들 역시도 쉽고 빠르게 매매가 가능하다.

마이너스 계좌로 힘들었던 지난 나날, 검증된 상승 유망주 1개로 수익 전환해보길 바란다.

HOT ISSUE 종목

# 필룩스 필룩스 033180 | 코스피 증권정보 현재가 7,050 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 7,050 2019.10.22 00:00 장중(20분지연) close # 쌍방울 쌍방울 102280 | 코스피 증권정보 현재가 1,030 전일대비 45 등락률 -4.19% 거래량 2,676,936 전일가 1,075 2019.10.22 13:09 장중(20분지연) close #두산퓨얼셀 # 마니커 마니커 027740 | 코스피 증권정보 현재가 888 전일대비 7 등락률 -0.78% 거래량 10,210,669 전일가 895 2019.10.22 13:09 장중(20분지연) close # 윌비스 윌비스 008600 | 코스피 증권정보 현재가 1,475 전일대비 95 등락률 -6.05% 거래량 7,364,146 전일가 1,570 2019.10.22 13:09 장중(20분지연) close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.





<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>