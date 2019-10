중랑구, IT 체험행사 및 정보화교육생 작품전시회 개최

류경기 중랑구청장은 “이번 행사를 통해 주민들이 최신 IT 기술을 체험해 보고 이해할 수 있는 시간이 되기를 바란다”며 “앞으로도 지식 정보화 시대에 소외되는 구민이 없도록 다양한 교육과 정책을 추진하겠다”고 말했다.

먼저 IT 체험행사에서는 최신 트렌드의 다양한 IT기술을 직접 체험해 볼 수 있다. ▲VR(증감현실)/AR(증강현실)체험관에서는 4D Rider와 레이싱 체험 등 ▲코딩체험관에서는 로봇 축구 및 경주 게임 ▲드론체험관에서는 드론 날리기 체험 및 게임 ▲디지털이미지 체험관에서는 크로마키를 이용한 합성 사진 제작, 로봇을 이용한 그림 체험 등을 마련해 다양한 볼거리와 즐길거리를 제공한다.

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 16일 오전 10시부터 오후 5시까지 구청 1층 로비 및 중앙광장에서 ‘2019 중랑구 IT 체험행사 및 작품전시회’를 개최한다.

16일 구청 1층에서 IT 체험행사 및 구민정보화교실 수강생 작품전시회 열어...IT체험행사에는 VR/AR체험관, 코딩체험관, 드론체험관, 디지털이미지 체험관 등 IT체험부스 마련...작품전시회에서는 정보화교육 수강생의 한글프로그램 이용 작품 등 100점, UCC동영상 작품 20여 점이 선보여