넷마블, 렌털업계 1위 웅진코웨이 인수 나섰다

넷마블 측은 "구독경제는 글로벌에서 고속 성장 중이고, 넷마블이 게임 사업에서 확보한 인공지능(AI), 클라우드, 빅데이터 등 IT 기술 및 IT운영 노하우를 접목해 스마트홈 구독경제 비즈니스로 발전시켜 글로벌에서의 큰 성장을 기대하고 있다"고 강조했다. 이어 "우량 자회사 확보로 인해 넷마블의 안정적인 성장이 예상된다"고 덧붙였다.

