화순군, GS홈쇼핑서 ‘화순 여행 상품’ 판매

[아시아경제 호남취재본부 김영균 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)은 오는 12일부터 15일까지 세 차례에 걸쳐 GS MY SHOP 채널(이하 GS 홈쇼핑)을 통해 1박 2일 화순 여행 상품을 판매할 예정이라고 10일 밝혔다.

