美, 시리아 수용소에 있던 英출신 IS 대원들 이송

이와 관련해 도널드 트럼프 미 대통령은 이날 "우리는 IS 조직원 중 특히 나쁜자들 몇 명의 신병을 확보했다"면서 "이 과정에서 이들이 아무런 해를 입지 않도록 했다"고 말했다. 이어 트럼프 대통령은 이 사안과 관련해 보리스 존슨 영국 총리와 논의했다고 밝혔다.

미국 정부는 이들을 버지니아주로 데려와 재판에 넘긴다는 방침이지만, 그동안 이들의 신병 인도 문제를 둘러싼 영국 내 법정 다툼 탓에 지연됐다. IS 활동 사실이 알려진 이후 엘셰이크와 코테이는 영국 시민권이 취소됐지만, 엘셰이크의 어머니는 미 정부가 엘셰이크를 사형에 처하지 않는다는 약속을 하지 않았기 때문에 사형제 폐지국인 영국이 협력해선 안 된다며 소송을 제기했다.

미 정부가 이동시키는 IS 조직원 남성 2명은 고문·살해 전담조직인 '비틀스' 소속 엘 샤피 엘셰이크(30)와 알렉산더 아몬 코테이(35)인 것으로 외신들은 보도하고 있다. 보도에 따르면 비틀스는 2014~2015년 미국, 영국, 일본 출신의 언론인과 시리아 군인 등 인질 20여명을 억류하고 고문했으며 참수하는 장면을 공개하기도 했다. 영국 출신 유명 밴드 비틀스처럼 4명으로 구성되고 이들의 강한 영국식 억양 때문에 이런 별칭이 붙었다.