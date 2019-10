칭따오, '더 CJ컵' 3년 연속 공식 후원한다

[아시아경제 최신혜 기자] 칭따오가 오는 17부터 제주 나인브릿지 CC에서 열리는 국내유일의 PGA(미국프로골프투어) 투어 정규대회 ‘THE CJ CUP @ NINE BRIDGES’(더 CJ컵@나인브릿지, 이하 '더 CJ컵')를 3년 연속 공식 후원한다고 10일 밝혔다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.