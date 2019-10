한편 프라이머리는 지난 2006년 1집 앨범 '스텝 언더 더 메트로(Step Under The Metro)'를 통해 데뷔했다. 이후 그는 다양한 앨범을 발표하며 대중에 이름을 알려왔다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.