"아동학대했다" 어린이집 교사에 누명 씌운 학부모 집행유예

해당 사건으로 B 씨와 C 씨는 어린이집을 퇴사한 것으로 알려졌다.

또 A 씨는 "우리 아이를 이런 선생님한테 맡기겠느냐"면서 B 씨와 C 씨의 퇴사를 요구한 것으로 전해졌다.

A 씨가 작성한 글에는 B 씨와 C 씨가 아이의 이마를 밀거나 우는 아이를 방치하고, 12개월 된 아이 옷 속에 얼음을 집어넣는 등 아이들을 학대했다는 내용이 담겨있던 것으로 확인됐다.

A 씨는 SNS 단체 대화방을 만들어 26명의 학부모를 초대한 후, B 씨와 C 씨가 아동학대를 일삼았다는 게시글을 올린 것으로 조사됐다.

앞서 A 씨는 지난 1월24일 자신의 자녀가 다니고 있는 제주 서귀포 남원읍의 한 어린이집 교사 B 씨와 C 씨의 명예를 훼손한 혐의로 재판에 넘겨졌다.