[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 1일 오후 ‘무중력지대 영등포’(당산로 235)에 방문해 무중력지대 슬로건 ‘Create your next(다음을 만드는 곳)’를 들고 개관을 축하했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.