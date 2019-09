'정쟁'으로 변질된 경제 대정부질문…'조국 사태'에 이낙연 진땀(종합)

◆"여권, 조국 엄호 그만" vs "검찰의 과잉수사"=여야는 조 장관을 둘러싼 각종 논란에 대해 한치의 물러섬도 없이 맞붙었다. 조 장관 임명에 반대하며 삭발한 이헌승 한국당 의원은 "법무부 장관이 자신의 집을 압수수색 중인 검사와 통화한 것이 적절한가"라며 이 총리를 향해 "결단을 내려 대통령에게 해임 건의를 할 용의가 있는가"라고 따져물었다.

