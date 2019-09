에스모, 나브야에 131억원 CB 납입

이번 협약에 따라 에스모 에스모 073070 | 코스닥 증권정보 현재가 2,690 전일대비 1,150 등락률 -29.95% 거래량 26,754,191 전일가 3,840 2019.09.30 13:30 장중(20분지연) close 는 나브야 셔틀에 대한 ▲품질 개선 ▲비용 절감 ▲서비스 제공 ▲유지보수 및 A/S 서비스 ▲일본의 안전기준법 및 규정에 따른 차량 개발 ▲일본 내 관련조직 신설을 실시할 예정이다. SB Drive는 자율주행 셔틀 운행을 위한 소프트웨어(Fleet Management Software)를 제공하고 자율주행 셔틀 통합관제를 실시하기로 협의했다.

유로넥스트 상장사인 나브야는 세계 최초로 자율주행 셔틀버스 상용화에 성공해 차량을 개발하고 생산하는 기업으로, 현재까지 전세계 20여 개국에 자율주행 셔틀버스를 150대 판매했다. 는 7월 투자 발표 이후 5G 자율주행 서비스를 위해 SK텔레콤-나브야와 3자 MOU를 진행했으며, 중국 내 협업을 위해 중신그룹(CITIC Capital)의 '선진 통따 테크놀로지(Shenzhen DongxunDa Technology Co. Ltd)'와도 MOU를 체결했다. 다음달 1일부터는 5단계 완전자율주행 택시인 나브야의 '오토넘 캡(AUTONOM CAP)'을 코엑스에 국내 최초 전시한다.