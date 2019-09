애니원 - 애니박스 10월 3일 개천절 특집 방송

애니박스에서는 보기만 해도 웃음이 나는 명랑, 코믹한 주인공들이 모두 모여, 시청자들에게 큰 웃음을 선사할 예정이다. 첫 시작의 주인공은 짱구로 아침 7시부터 <극장판 짱구는 못말려>가 2편 연속 방송한다. 오전 11시부터는 <안녕 자두야 2> Best 에피소드 모음, 오후 3시부터는 <겜브링TV 블록 특집>으로 겜브링TV 시리즈 중 가장 인기있는 게임 ‘로블록스’를 플레이하는 콘텐츠를 모아 방송할 예정이다.

10월 3일(목) 개천절 당일, 애니원에서는 도라에몽과 뽀로로의 콜라보를 선보일 예정이다. 아침 7시부터 <뽀롱뽀롱 뽀로로> 시리즈와 <극장판 뽀로로> 4편이 연속 방송하며, 오후에는 <극장판 도라에몽> 3편과 <신 도라에몽 스페셜 2기> Best 에피소드를 방송한다. 모험을 좋아하는 도라에몽과 뽀로로의 만남은 시청자들에게 스펙터클과 흥미진진한 재미를 선사할 예정이다.