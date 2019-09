[포토]오승록 노원구청장, 발명파티 우수자 시상

발명 파티는 RSp(Revers Science from product) 교육기법을 통해 선지식 없이도 쉽고 재미있게 발명 원리를 체험하고 효과적인 아이디어 창출 및 사고기법 등을 배우는 개념이다.

