글로벌 백신산업의 중심 경상북도ㆍ안동시, ‘2019 국제백신산업포럼’ 성공적 개최

제2세션은 안상점 전 얀센백신 대표가 ‘백신시장 촉진을 위한 공공과 민간의 협력 로드맵’이라는 주제로 세션을 주도하며, 더미스 바이오(Themis Bio) 알렉산더코트(Alexander Kort) 수석부사장, 플로라바이오(Flora Bio AS) 아지즈카일리(Aziz Cayli) 대표이사, SK바이오사이언스 김훈 CTO, 쿼드메디슨 박정환 기술이사의 발표를 통해 세계 백신산업에서 민간과 공공협력의 방향성 및 대안을 공유해 상호협력 로드맵에 대한 구축 가능성 및 방안도 모색하였다.

