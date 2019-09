핵심 반도체株 M&A규모 33조! 다음주 쩜상 터질 반도체 관련株 공개!

IT 전문 시장조사업체인 IC인사이츠에 따르면 올들어 지난달까지 글로벌 반도체 업계에서 성사된 주요 M&A 계약은 약 20건으로, 액수로는 총 280억달러(약 33조3천800억원)에 달한 것으로 추산됐습니다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.