이스라엘 총선 막판까지 접전…네타냐후 5선 가도 '휘청'

18일 이스라엘 예루살렘 포스트에 따르면 개표율 90.4% 시점에서 중도 청백당(Blue and White Party)는 25.66%의 득표율로 크세네트(의회)에서 32석을 확보, 1위를 달리고 있는 것으로 나타났다.

