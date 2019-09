8K TV 주도권 두고…정면충돌한 삼성·LG(종합)

◆LG '화질선명도' 문제제기에…삼성 "현 판단기준 NO"= LG전자는 17일 오전 '8K 및 올레드 기술설명회'를 열고 삼성전자의 8K TV를 비판했다. 국제디스플레이계측위원회(ICDM)에서 정한 8K 해상도는 화소수(7680X4320)와 화질선명도(CM) 두 가지를 모두 충족시켜야 하는데, 삼성전자의 2019년형 8K QLED TV는 화질선명도를 충족시키지 못한다는 것이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.