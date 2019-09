PC에서 5G스마트폰, 다음은 TV…불붙는 클라우드 게임시장

서비스 이용방법은 지포스나우에 접속 후 U+로그인을 선택한 후, 본인인증을 통해 엔비디아 계정을 생성하면 즉시 이용이 가능하다. 지포스나우는인기있는 디지털 게임 스토어들을 지원한다. 고객들은 스토어에 지원되는 게임을 구매하여 플레이하거나 무료로 제공되는(Free to Play) 게임들을 즐길 수도 있다.

LG유플러스의 '지포스나우'는 PC방에서나 가능하던 최신 게임 100여가지를 스마트폰에서 즐길 수 있게 해준다. 별도의 다운로드 없이 유튜브를 이용하듯 고사양의 게임을 즐길 수 있는 것이 특징이다. LG유플러스는 10월 31일까지 5G 프리미엄 요금제(9만5천원/부가세포함) 이상 이용고객을 대상으로 지포스나우(GeForce NOW) 무료 체험을 제공하고 있다.