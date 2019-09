쓰리디팩토리, '터미네이터: 다크페이트' VR 게임 제작 위한 스카이댄스미디어와의 라이선스 계약

‘스카이댄스 미디어’는 미국 IT 업계의 거목 래리 엘리슨 오라클 회장 아들 데이비드 엘리슨이 설립한 헐리우드 제작사로 터미네이터뿐만 아니라 스타트랙, 미션임파서블, 워킹데드 등 수많은 글로벌 IP(Intelligent Property, 지적재산권)를 보유하고 있으며, 이번 ‘터미네이터: 다크페이트’ 제작비 4억 달러의 30% 이상을 투자한 것으로 알려져 있다.

