힛더티, 가로골목에 오픈한 안테나숍 1호점 ‘슈퍼말차 가로수길’ 성황

스페셜티 티 전문 스타트업 ‘힛더티(HIT THE TEA)’가 지난 30일 가로골목 1층에 오픈한 안테나숍 ‘슈퍼말차 가로수길’이 말차 음료와 아이스크림을 맛보러 길게 늘어선 인파로 눈길을 끌었다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.