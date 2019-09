국립합창단 내달 정기연주회에서 뿔랭·라벨의 곡 노래

후반부를 장식할 글로리아(Gloria, FP 177, 1959)는 쿠셰비츠키 재단의 위촉 작품으로, 보스턴 심포니의 연주로 1961년 초연됐다. 쿠셰비츠키(S. Koussevitsky, 1874-1951)가 보스턴 심포니의 지휘자로 있던 시절(1924-1949), 신고전주의 시기의 스트라빈스키에게 시편 교향곡(Symphony of Psalms)을 위촉, 연주(1930)했다는 점에서 당시 세계 음악의 흐름 안에 보이는 연계와 연속성을 느껴볼 수 있다.

