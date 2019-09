부산국제영화제 '올해의 亞영화인상'에 고레에다 히로카즈

[아시아경제 이종길 기자]고레에다 히로카즈 감독이 부산국제영화제에서 ‘올해의 아시아영화인상(The Asian Filmmaker of the year)’을 수상한다. 영화제 측은 9일 “고레에다 감독의 작품과 영화 인생을 존경하고 예우하는 마음으로 상을 수여한다”고 전했다. 아시아 영화 산업과 문화 발전에 출중한 업적을 남긴 아시아 영화인 및 단체에 수여하는 상이다. 내달 5일 오후 7시30분 갈라 프레젠테이션 부문에서 신작 ‘파비안느에 관한 진실’을 상영하며 전달한다.

