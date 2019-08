신풍제약, 신약 '피라맥스'로 날개 펴나

그 동안 실적 정체로 판관비를 통제해 왔던 신풍제약 신풍제약 019170 | 코스피 증권정보 현재가 5,500 전일대비 100 등락률 +1.85% 거래량 96,465 전일가 5,400 2019.08.28 14:11 장중(20분지연) close 은 올해 들어 판관비를 증액하며 아프리카 공적시장 공략에 집중하고 있다. 신풍제약 신풍제약 019170 | 코스피 증권정보 현재가 5,500 전일대비 100 등락률 +1.85% 거래량 96,465 전일가 5,400 2019.08.28 14:11 장중(20분지연) close 사업보고서에 따르면 올해 상반기 판관비로 전년대비 약 10% 늘어난 350억원을 사용했다. 아프리카 마케팅 비용이 포함된 서비스비용이 16억원 늘었고, 해외시장 확대 영향으로 판매촉진비 역시 4억원 가까이 증가했다. 공공조달시장 진출을 위해 필요한 국가별 판매허가 신청 및 국가치료지침(NTG), WHO 표준치료지침(STG) 등재 준비 등으로 발생한 비용으로 풀이된다.

