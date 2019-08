한독상공회의소, 5번째 국내 독일 기업들의 CSR(사회공헌활동) 리포트 발간

한독상공회의소는 다섯번째 [국내 독일 기업들의 CSR(사회공헌활동) 리포트]를 발간했다. 한독상공회의소는 이번 보고서를 통해 한국사회와 다양하게 관계를 맺어 활동중인 독일기업들의 여러 CSR활동들을 소개하고자 한다.

지난 몇 십년 동안 독일 기업들은 한국경제와 사회의 한 축으로 발전했다. 약 500개의 한국 주재 독일 기업들이 공장, 사무실, 대리점, 물류 센터, 연구소 등을 통하여 100,000여 명을 고용하며 일자리 창출에 기여해왔다. 하지만 독일 기업들은 단순한 고용주의 역할을 넘어 학자금 프로그램을 설립, 소외 계층 지원, 자선 사업, 다양한 교육 프로그램 등을 통해 더 많은 사회적 책임감을 가지며 한국 사회에 기여하고 있다.

2018/2019 한독상공회의소 CSR 리포트에는 12개 기업 참여했다. 참여 기업은 다음과 같다. 아우디폭스바겐코리아(Audi Volkswagen Korea), 한국바스프(BASF Company Ltd.), 바이엘 코리아(Bayer Korea Ltd.), BMW 그룹 코리아(BMW Group Korea), 한국베링거인겔하임(Boehringer Ingelheim Korea), 헨켈 코리아(Henkel Korea), 메르세데스-벤츠 코리아(Mercedes-Benz Korea Ltd.), 한국머크(Merck Korea), SAP 코리아(SAP Korea), 지멘스 코리아(Siemens Korea), T?V S?D 코리아(T?V S?D Korea Ltd.), 그리고 한독상공회의소(Korean-German Chamber of Commerce and Industry).

한편, 한독상공회의소는 그간 윤리경영이 국경을 넘어선 경쟁력의 핵심이라는 신념하에 국내 독일 기업들의 지속 가능하고 장기적인 방식의 기업운영을 독려해왔다. 기업의 성공이 공급체인을 통해 직간접적으로 투자를 활성화하는 동시에 일자리를 창출해 사회 전체의 이익으로 이어질 수 있도록 장려해왔다. 이러한 활동을 인정받아 지난 4월 산업정책연구원 주관의 윤경SM포럼이 개최한 ‘제16회 윤경 CEO 서약식’에서 ‘CSR 앰버서더’로 임명되기도 했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr





<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>