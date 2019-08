카페24, 전자상거래 기술 개발 세미나 개최

카페24 카페24 042000 | 코스닥 증권정보 현재가 65,600 전일대비 1,600 등락률 +2.50% 거래량 29,726 전일가 64,000 2019.08.27 10:44 장중(20분지연) close 는 작년부터 API를 개방해 전자상거래 사업자들이 필요로 하는 기능과 서비스를 활성화하는데 앞장서 왔다. 카페24 카페24 042000 | 코스닥 증권정보 현재가 65,600 전일대비 1,600 등락률 +2.50% 거래량 29,726 전일가 64,000 2019.08.27 10:44 장중(20분지연) close 는 그간 성공적으로 구현된 앱 또는 기술 개발 사례, IT 서비스 기획 노하우를 개발자들과 공유해 전자상거래 서비스 생태계를 더욱 더 활성화하는데 힘쓸 계획이다.

