美·佛 대립각 세운 '디지털세'…트럼프 "합의 원해"

프랑스에서는 앞서 연수익 7억5000만 유로(9900억원 상당) 이상이면서 프랑스에서 2500만 유로(330억원 상당) 이상의 수익을 내는 글로벌 IT 기업에 대해 이들이 프랑스에서 벌어들인 연 총매출의 3%를 과세하는 것으로, 관련 법안은 지난 11일 상원을 통과해 최종 의결됐다.

[아시아경제 이현주 기자] 프랑스가 아마존, 구글, 페이스북 등 IT 기업을 대상으로 부과하기로 한 '디지털세'를 두고 대립해 온 미국과 프랑스가 타협안에 근접한 것으로 알려졌다.