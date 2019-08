해커스 교육그룹, 개정된 토플 시험 대비 전략 공개...교재 출간

해커스어학원에서 진행되는 모든 토플 강의는 17년 연속 토플 베스트셀러 1위 해커스가 출간한 NEW TOEFL iBT를 완벽하게 반영한 개정판 토플책으로 진행된다. NEW TOEFL iBT 분석을 토대로 실제 시험과 동일한 형태의 문제를 제공하여 해커스 토플 수강생들은 해커스 개정판 교재를 통해 뉴토플 문제 유형별 맞춤전략과 적용방법을 학습할 수 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.