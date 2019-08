'YES 중소기업 대!박람회'는 일본 수출규제로 인한 중소기업의 피해를 최소화하기 위해 마련된 박람회로 생활소비재 우수제품 판매, 바이어 상담, 피해기업 애로사항 청취 등 다양한 행사가 열렸다.

[아시아경제 박종일 기자] 정순균 강남구청장이 23일 오후 3시30분 서울광장에서 열린 'YES 중소기업 대박!람회 개막식'에 참석해 강남구 참여부스를 둘러보았다.