이큐스템, 러시아 북동연방대학교 주최 여름 캠프서 스템 교육 프로그램 진행

한편 러시아 북동연방대학교가 주최하고 사하공화국 혁신정보통신기술부가 후원하는 ‘국제 IT & 로봇공학 여름 캠프’는 올해로 9회째를 맞았으며 사하 지역 과학기술공학 분야의 인재 양성을 위해 매년 개최되고 있다. 초등학생을 비롯 청소년을 대상으로 로봇 설계와 프로그래밍, 3D 프린팅 모델링, 드론 등 다양한 과학기술 관련 프로그램을 제공한다.

‘Draw and Design your Robot’이란 주제 아래 운영된 이번 캠프는 학생들이 즐겁게 과학적 개념을 학습하고 4차 산업혁명시대에 필요한 분석적 인지능력을 기르도록 구성되었다. 참가학생들은 로봇을 직접 설계 및 제작하고, 움직임을 조종하는 기술을 습득하는 등 로봇공학 관련 지식을 깊이 있게 학습했다. 로봇을 직접 프로그래밍해 로봇의 움직임에 따라 그림을 그리는 프로젝트를 통해 창의력과 상상력을 강화하는 시간도 마련되었다. 아울러, 캠프 기간동안 익힌 다양한 지식을 바탕으로 루브 골드버그 장치(연쇄 반응을 기반으로 재미있게 만드는 기계 장치)를 직접 만들어보는 프로젝트를 진행해 로봇공학에 대한 이해도를 한층 높였다. 또한 관련 용어들을 영어로 학습하는 등 영어 실력 향상에도 중점을 뒀다.

글로벌 스템 교육 에듀테크 기업 이큐스템(Eqstem, 대표 김정아)은 러시아 북동연방대학교가 주최하는 ‘제9회 국제 IT & 로봇공학 여름 캠프’에 초청받아 스템(STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics) 교육 프로그램을 진행했다고 밝혔다.