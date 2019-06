동작구, 하반기 스마트 치매예방 교실 운영

통신사 KT 전·현직 임직원들로 구성돼 IT지식기부 활동을 펼치는 ‘KT IT 서포터즈’가 강사로 나서, 어르신들의 눈높이에 맞춘 스마트폰 ·태블리 PC 사용법, 치매위험도체크·뇌 활력 어플리케이션 사용법 등을 주제로 다양한 프로그램을 진행할 예정이다.

‘스마트 치매예방교실’은 관내 어르신들을 대상으로 IT 기기 사용법을 알려드리고, 이를 활용해 가정에서 자가 치매 관리가 가능토록 치매 예방 어플리케이션 등을 다루는 것을 배울 수 있는 교육이다.