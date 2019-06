동신대 ‘점프 투게더 토크콘서트’ 호응

동신대학교(총장 최일)는 지난 5일 오후 대학 나래관 2층 드림팩토리에서 김인식 한국농어촌공사 사장을 초청해 ‘동신대학교 점프 투게더(Jump Together) 토크 콘서트’를 개최했다고 6일 밝혔다.

