LG전자, 유럽서 '자전거로 출근하는 날' 행사

LG전자는 세계 환경의 날을 전후해 독일, 네덜란드, 오스트리아, 스웨덴, 헝가리 등 유럽 5개국의 LG전자 직원들이 ‘자전거 타고 출근하는 날(Bike To Work Day)’ 행사에 참여했다고 6일 밝혔다.

