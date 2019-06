글로벌 핀테크社, M&A로 덩치 확대…1조대 '메가딜' 활발

핀테크 기업 M&A 외에도 금감원은 글로벌 핀테크 주요 트렌드로 ▲구글·애플·아마존 등 빅테크 기업의 결제, 대출, 보험 영역 진출 등 시장지배력 확대 ▲빅테크 기업 등장에 따른 금융회사, 핀테크 기업간 협업 강화 ▲핀테크 기업의 종합 금융플랫폼 사업 확대 ▲핀테크 기업의 기업공개(IPO) 성공 추세 둔화 ▲금융 IT 인프라의 클라우드 전환 가속화 ▲인슈어테크 성장 ▲블록체인 기술 적용 확대 ▲레그테크 투자 가속화 ▲사회적 혁신금융 부상을 꼽았다.

