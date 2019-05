세계 사랑 한 몸에 'BTS' …덕분에 컬래버 상품도 '싱글벙글'

[아시아경제 이선애 기자] 한국 가수 최초로 빌보드 2관왕 수상의 영예를 안은 방탄소년단(BTS)의 인기에 힘입어 BTS와 손잡은 식품·화장품 등 업계가 함박웃음을 짓고 있다. BTS를 모델로 내세우거나 협업(컬래버레이션)한 브랜드는 BTS의 세계적인 인기에 힘입어 글로벌 브랜드 이미지도가 상승하는 것은 물론 국내외 시장서 제품 판매가 불티나게 이뤄지고 있다.

5일 관련 업계에 따르면 메디힐은 최근 BTS와 컬래버레이션한 한정판 스페셜 에디션 제품인 '메디힐 러브미 캡슐인 마스크'를 출시했다. BTS 모델 효과를 톡톡 누리고 있는 상황에서 최근 빌보드 2관왕 수상으로 또 다시 새 역사를 쓰며 가치가 높아진 효과를 누릴 것으로 예상된다. 앞서 공개된 '메디힐 러브미 캡슐인 마스크' 광고 이미지에는 멤버별로 각양각색의 특징이 드러나는 하트 포즈가 담겨있어 소비자의 눈길을 끌고 있다.

'메디힐 러브미 캡슐인 마스크' 스페셜 박스는 BTS의 이미지가 삽입된 패키지로 구성됐다. 광고 영상으로 선보였던 '있는 그대로의 나를 사랑할 때 자신감이 생기고 비로소 진정한 아름다움을 경험하게 된다'는 스토리의 '러브 미, 러브 메디힐(LOVE ME, LOVE MEDIHEAL)'의 콘셉트가 담겼다. 메디힐 러브미 캡슐인 마스크는 2000개 한정 수량으로 판매한다.

BST의 세계적인 인기에 힘입어 제품 수출까지 성공한 경우도 있다. 콜드브루 by 바빈스키는 지난해 8월 '콜드브루 by 바빈스키 BTS 스페셜 패키지'를 선보였다. 당초 국내 판매용으로 출시된 '콜드블루 by 바빈스키'와 '핫브루 by 바빈스키' 패키지에 BTS 멤버들의 이미지를 넣는 협업을 진행하자 해외에서 판매 요청이 쇄도, 지난 1월부터 미국과 대만, 홍콩에 수출하기 시작했다. BTS와의 협업이 좋은 시너지 효과를 내면서 현재까지 누적 매출은 700억원에 달하며, BTS 인기에 힘입어 다양한 해외 시장을 적극 개척할 방침이다.

업계 관계자는 "협업 마케팅의 가장 큰 목표는 브랜드 이미지 제고"라면서 "BTS의 이미지가 소비자의 관심을 집중시켜 업계 뜨거운 러브콜을 받고 있다"고 전했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr





<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>