철학자 김형석·소설가 한강·모델 한현민, 서울국제도서전 홍보대사

독자 대상 사전 이벤트도 진행 중이다. '도전! 청소년 작가 출판 프로젝트'는 POD(Publish on Demand) 자가출판을 경험해볼 수 있는 이벤트로 청소년 개인 또는 학급ㆍ동아리를 대상으로 오는 15일까지 도서전 홈페이지에서 참가 신청을 받고 있다. 추첨을 통해 선정된 100팀에게는 세상에 하나 뿐인 '나만의 책'을 만들 수 있는 기회가 주어진다.

