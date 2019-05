전북서 올해 첫 ‘중증열성혈소판감소증후군’ 환자 발생

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 전라북도 보건환경연구원(원장 유택수)은 3일 도내에서 진드기 매개감염병으로 알려진 중증열성혈소판감소증후군(SFTS; Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrom) 환자가 올해 들어 처음으로 발생했다고 밝혔다.

